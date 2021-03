Costa: 'Tifosi negli stadi? Sì, ma con vaccini e tamponi' (Di lunedì 22 marzo 2021) NAPOLI - Il sottosegretario al Ministero della Salute Andrea Costa fa il punto sulla lotta al Coronavirus in Italia e parla anche della possibilità del ritorno del pubblico negli stadi: " Ho contratto ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 22 marzo 2021) NAPOLI - Il sottosegretario al Ministero della Salute Andreafa il punto sulla lotta al Coronavirus in Italia e parla anche della possibilità del ritorno del pubblico: " Ho contratto ...

Advertising

sportli26181512 : Costa: 'Tifosi negli stadi? Sì, ma con vaccini e tamponi': Il sottosegretario alla Salute fa il punto sul… - dinny_costa : @ANDREW68619411 Il problema è che ora come ora siamo più agitati noi tifosi sentendolo parlare. - ErsiGiliberti : @NonSoloJuve In fondo sognare non costa niente. Peccato che a quanto sembra gli unici che quest’anno ci hanno volut… - zelda_legends : Ma cavolo perdere col Benevento che in tutto costa quanto mezza giornata di #CR7??? Ahahahah! Società senza storia,… - topinomio : Se parla uno juventino di calcio che sono i tifosi che meno ne capiscono a livello universale possono parlare tutt… -