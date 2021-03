Cos’è ‘Stop Asian Hate’, il movimento di protesta nato dopo la tragedia ad Atlanta (Di lunedì 22 marzo 2021) dopo gli efferati attacchi avvenuti in vari centri benessere, continuano a dilagare negli Stati Uniti violenze ai danni di persone di origine asiatica, aggravati ulteriormente dalla pandemia di coronavirus originatisi in Cina. In risposta è nato il movimento Stop Asian Hate, che sta coinvolgendo moltissimi personaggi illustri, dal mondo della politica a quello dello spettacolo. LEGGI ANCHE => USA, tre sparatorie in tre centri benessere: 8 vittime, 6 di loro asiatiche, è ipotesi strage razziale L’hashtag #stopAsianhate contro la violenza Negli Stati Uniti, attualmente, sono più di 21 milioni i cittadini di origini asiatiche. L’ondata di violenze ha colpito, in particolare, cittadini americani di origini giapponesi, cinesi e coreane, martoriati da un odio razziale aggravatosi ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 22 marzo 2021)gli efferati attacchi avvenuti in vari centri benessere, continuano a dilagare negli Stati Uniti violenze ai danni di persone di origine asiatica, aggravati ulteriormente dalla pandemia di coronavirus originatisi in Cina. In risposta èilStopHate, che sta coinvolgendo moltissimi personaggi illustri, dal mondo della politica a quello dello spettacolo. LEGGI ANCHE => USA, tre sparatorie in tre centri benessere: 8 vittime, 6 di loro asiatiche, è ipotesi strage razziale L’hashtag #stophate contro la violenza Negli Stati Uniti, attualmente, sono più di 21 milioni i cittadini di origini asiatiche. L’ondata di violenze ha colpito, in particolare, cittadini americani di origini giapponesi, cinesi e coreane, martoriati da un odio razziale aggravatosi ...

