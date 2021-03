Coronavirus, vaccinazioni riprese Ma ci sono 9 morti e 197 nuovi contagi (Di lunedì 22 marzo 2021) Dopo il caos per le mancate convocazioni ieri a 550 insegnanti è stato somministrato AstraZeneca - Avanti con gli over 80, prime dosi ai pazienti oncologici Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 22 marzo 2021) Dopo il caos per le mancate convocazioni ieri a 550 insegnanti è stato somministrato AstraZeneca - Avanti con gli over 80, prime dosi ai pazienti oncologici

RegioneER : Coronavirus, aggiornamento in Emilia-Romagna: 2.448 nuovi positivi di cui 1.152 asintomatici. Il 95,8% ha sintomi l… - RaiNews : #coronavirus #covid19 #vaccinazione. A Cremona stessa scena di ieri: medici e infermieri pronti a inoculare le dosi… - RaiNews : #coronavirus #covid19: #vaccinazioni in #farmacia: la Fnomceo raccomanda la presenza di un medico per garantire la… - EasyofficeBO : Coronavirus, l'aggiornamento: 2.448 nuovi positivi, 1.382 i guariti. Vaccinazioni: 675mila dosi somministrate Oltre… - UBrignone : RT @sole24ore: #Coronavirus oggi: Regno Unito, record di 874mila #vaccinazioni: una dose iniettata ogni 27 secondi. #Sileri: «Ci serve tutt… -