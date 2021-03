Coronavirus, Tronchetti Provera: prima svolta per l’economia italiana entro giugno (Di lunedì 22 marzo 2021) (Teleborsa) – Il vicepresidente esecutivo e amministratore delegato di Pirelli, Marco Tronchetti Provera, ha dichiarato di aspettarsi “una prima svolta” per l’economia italiana entro la fine di giugno. “La voglia di ripartire é superiore alla paura di non farcela”, ha dichiarato in un’intervista a Repubblica. Per Tronchetti Provera nel resto del mondo ci sono già i segnali della ripresa. “Li vediamo in Cina, cominciamo a vederli negli Stati Uniti ma anche nella buona volontà delle imprese e dei consumatori europei”, sottolineando come anche le imprese italiane rivolte al mercato estero siano già “all’interno di un processo di ripresa”. “Ci saranno imprese che per ristrutturarsi dovranno purtroppo ricorrere ai ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 22 marzo 2021) (Teleborsa) – Il vicepresidente esecutivo e amministratore delegato di Pirelli, Marco, ha dichiarato di aspettarsi “una” perla fine di. “La voglia di ripartire é superiore alla paura di non farcela”, ha dichiarato in un’intervista a Repubblica. Pernel resto del mondo ci sono già i segnali della ripresa. “Li vediamo in Cina, cominciamo a vederli negli Stati Uniti ma anche nella buona volontà delle imprese e dei consumatori europei”, sottolineando come anche le imprese italiane rivolte al mercato estero siano già “all’interno di un processo di ripresa”. “Ci saranno imprese che per ristrutturarsi dovranno purtroppo ricorrere ai ...

