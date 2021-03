Coronavirus Sicilia, il bollettino del 22 marzo 2021: 666 nuovi casi, la situazione a Palermo (Di lunedì 22 marzo 2021) Sono 666 i nuovi casi di positività al Coronavirus emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore. 15.977 i tamponi processati tra molecolari e test rapidi.Questo è quanto emerge dal consueto bollettino quotidiano diramato dal Ministero della Salute aggiornato a lunedì 22 marzo 2021. Il rapporto tra contagiati e tamponi si alza notevolmente al 4,2% (ieri era al 2,9%). D'altra parte, rispetto a lunedì scorso si registra un +27% dei contagi, con meno tamponi effettuati.Al momento, gli attuali positivi nell’Isola sono 16.618. 783 sono le persone ricoverate con sintomi in ospedale (+32), di cui 123 in terapia intensiva (-2). 15.712 sono le persone in isolamento domiciliare. I nuovi decessi sono 21, con il numero complessivo delle vittime che sale così a 4.451; 219 ... Leggi su mediagol (Di lunedì 22 marzo 2021) Sono 666 idi positività alemersi innelle ultime 24 ore. 15.977 i tamponi processati tra molecolari e test rapidi.Questo è quanto emerge dal consuetoquotidiano diramato dal Ministero della Salute aggiornato a lunedì 22. Il rapporto tra contagiati e tamponi si alza notevolmente al 4,2% (ieri era al 2,9%). D'altra parte, rispetto a lunedì scorso si registra un +27% dei contagi, con meno tamponi effettuati.Al momento, gli attuali positivi nell’Isola sono 16.618. 783 sono le persone ricoverate con sintomi in ospedale (+32), di cui 123 in terapia intensiva (-2). 15.712 sono le persone in isolamento domiciliare. Idecessi sono 21, con il numero complessivo delle vittime che sale così a 4.451; 219 ...

Advertising

BreakingItalyNe : CORONAVIRUS IN ITALIA: Altri 386 nuovi decessi nel Paese, in totale sono 105.328: Sale a 2.709.900 morti nel Mondo… - palermomaniait : Coronavirus Sicilia, bollettino 22 marzo 2021: 666 i nuovi positivi, 291 a Palermo - - WiAnselmo : #Coronavirus Sicilia, il bollettino del 22 marzo 2021: 666 nuovi casi, la situazione a #Palermo - infoitinterno : Coronavirus, il bollettino: in Sicilia la curva dei contagi continua a salire, aumentano anche i ricoveri - Mediagol : #Coronavirus Sicilia, il bollettino del 22 marzo 2021: 666 nuovi casi, la situazione a #Palermo -