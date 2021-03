Coronavirus, lunedì 22 marzo: sono 1.407 i nuovi contagi nel Lazio. La mappa delle Asl (Di lunedì 22 marzo 2021) Roma – “Oggi nel Lazio, su oltre 9mila tamponi e oltre 5mila antigenici per un totale di circa 15mila test, si registrano 1.407 casi positivi, 19 decessi e 576 guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi e’ al 15%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale e’ al 9%”. E’ quanto afferma l’assessore regionale alla Sanita’, Alessio D’Amato, aggiungendo che “c’e’ massima attenzione e un balzo in avanti dei ricoveri”. A Roma i nuovi casi sono 714. Nella Asl Roma 1 sono 306 e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia’ noto. Si registrano due decessi con patologie. Nella Asl Roma 2 sono 370 i casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia’ noto. Si registrano cinque decessi con patologie. Nella Asl Roma 3 ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 22 marzo 2021) Roma – “Oggi nel, su oltre 9mila tamponi e oltre 5mila antigenici per un totale di circa 15mila test, si registrano 1.407 casi positivi, 19 decessi e 576 guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi e’ al 15%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale e’ al 9%”. E’ quanto afferma l’assessore regionale alla Sanita’, Alessio D’Amato, aggiungendo che “c’e’ massima attenzione e un balzo in avanti dei ricoveri”. A Roma icasi714. Nella Asl Roma 1306 e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia’ noto. Si registrano due decessi con patologie. Nella Asl Roma 2370 i casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia’ noto. Si registrano cinque decessi con patologie. Nella Asl Roma 3 ...

