Coronavirus, la Germania prolunga il lockdown fino al 18 aprile (Di lunedì 22 marzo 2021) La Germania prolungherà il lockdown fino al 18 aprile. E' quanto è stato deciso, secondo la Bild, nella riunione fra la cancelliera tedesca, Angela Merkel, e i governatori dei Laender. I partecipanti ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 22 marzo 2021) Laprolungherà ilal 18. E' quanto è stato deciso, secondo la Bild, nella riunione fra la cancelliera tedesca, Angela Merkel, e i governatori dei Laender. I partecipanti ...

