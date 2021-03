Coronavirus, Iss: “Nelle case di riposo e nelle strutture residenziali si vedono i primi effetti della vaccinazione su nuovi casi e decessi” (Di lunedì 22 marzo 2021) Cala l’incidenza della malattia fra i residenti e gli operatori, cala il numero di residenti isolati e anche, se in misura ancora minore, flettono anche i decessi. Tradotto: nelle strutture residenziali per anziani si iniziano a vedere i primi effetti delle vaccinazioni anti Covid-19. Lo dimostra la seconda edizione del report di sorveglianza sulle strutture realizzato dall’Istituto Superiore di Sanità in collaborazione con il ministero della Salute, il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale e l’ARS Toscana. Al monitoraggio hanno partecipato 833 residenze per un totale di 30.617 posti letto disponibili dal 5 ottobre 2020 al 14 marzo 2021. Di queste, 345 erano ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 22 marzo 2021) Cala l’incidenzamalattia fra i residenti e gli operatori, cala il numero di residenti isolati e anche, se in misura ancora minore, flettono anche i. Tradotto:per anziani si iniziano a vedere idelle vaccinazioni anti Covid-19. Lo dimostra la seconda edizione del report di sorveglianza sullerealizzato dall’Istituto Superiore di Sanità in collaborazione con il ministeroSalute, il Garante nazionale dei diritti delle persone privatelibertà personale e l’ARS Toscana. Al monitoraggio hanno partecipato 833 residenze per un totale di 30.617 posti letto disponibili dal 5 ottobre 2020 al 14 marzo 2021. Di queste, 345 erano ...

