Coronavirus, in Veneto 14 decessi e 1.958 persone ricoverate. Zaia: «Negli ospedali siamo ai livelli di un anno fa» (Di lunedì 22 marzo 2021) Scendono sotto quota mille i contagi da Covid-19 registrati in Veneto nelle ultime 24 ore. Sono 981 i nuovi casi contro i 1.586 di ieri, per un totale di contagi da inizio del monitoraggio arrivato a quota 367.536. La pressione sulle strutture ospedaliere aumenta: +49 unità sul totale dei ricoverati pari a 1.958. Sono 244 le persone ricoverate in terapia intensiva (+6), 1.714 in area non critica (+43). Sul fronte dei decessi, sono 14 nelle ultime 24 ore. Il tasso di incidenza viene segnalato al 6%, con 4 milioni e 480 mila tamponi molecolari effettuati. Sui dati riguardanti la pressione sulle strutture ospedaliere il presidente di Regione Luca Zaia si è mostrato particolarmente preoccupato. «Con 1.958 pazienti ricoverati siamo praticamente allo ... Leggi su open.online (Di lunedì 22 marzo 2021) Scendono sotto quota mille i contagi da Covid-19 registrati innelle ultime 24 ore. Sono 981 i nuovi casi contro i 1.586 di ieri, per un totale di contagi da inizio del monitoraggio arrivato a quota 367.536. La pressione sulle struttureere aumenta: +49 unità sul totale dei ricoverati pari a 1.958. Sono 244 lein terapia intensiva (+6), 1.714 in area non critica (+43). Sul fronte dei, sono 14 nelle ultime 24 ore. Il tasso di incidenza viene segnalato al 6%, con 4 milioni e 480 mila tamponi molecolari effettuati. Sui dati riguardanti la pressione sulle struttureere il presidente di Regione Lucasi è mostrato particolarmente preoccupato. «Con 1.958 pazienti ricoveratipraticamente allo ...

