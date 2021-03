Coronavirus in Toscana: 23 morti, oggi 22 marzo. E 1.140 nuovi contagi. Vaccini: recuperare tempo perduto (Di lunedì 22 marzo 2021) La polemica, in Toscana, è sulla vaccinazione degli over 80, che prosegue assai a rilento rispetto alle altre regioni. Presidente Giani e assessore Bezzini assicurano che il gap sarà colmato, ma le inefficienze (e le vaccinazioni a soggetti non protetti) sono al centro dell'attenzione. Intanto per gli anziani, anche al di sotto degli 80 anni, il problema si fa sentire: oggi, 23 marzo, si registrano 23 morti (16 uomini e 7 donne) con età media di 77 anni L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 22 marzo 2021) La polemica, in, è sulla vaccinazione degli over 80, che prosegue assai a rilento rispetto alle altre regioni. Presidente Giani e assessore Bezzini assicurano che il gap sarà colmato, ma le inefficienze (e le vaccinazioni a soggetti non protetti) sono al centro dell'attenzione. Intanto per gli anziani, anche al di sotto degli 80 anni, il problema si fa sentire:, 23, si registrano 23(16 uomini e 7 donne) con età media di 77 anni L'articolo proviene da Firenze Post.

