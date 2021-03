Coronavirus in Toscana: 1.140 nuovi casi (età media 43 anni) e 23 decessi (Di lunedì 22 marzo 2021) Il bollettino regionale di lunedì 22 marzo 2021. Sono oggi 1.706 le persone ricoverate (53 in più rispetto a ieri), di cui 245 in terapia intensiva (stabili) Leggi su iltirreno.gelocal (Di lunedì 22 marzo 2021) Il bollettino regionale di lunedì 22 marzo 2021. Sono oggi 1.706 le persone ricoverate (53 in più rispetto a ieri), di cui 245 in terapia intensiva (stabili)

Advertising

regionetoscana : #covid19 #coronavirus #Toscana #22marzo ?? 1.140 nuovi casi ?? 13.459 tamponi ?? 1.706 ricoverati (+53 da ieri) ??… - Italpress : Coronavirus, arrivati in Toscana i primi anticorpi monoclonali - raveragiuliano : RT @giusmo1: In un governo e in un Paese ideale, i guasti della Sanità lombarda, lo sfascio di quella calabrese, i problemi e i ritardi di… - medicojunghiano : RT @giusmo1: In un governo e in un Paese ideale, i guasti della Sanità lombarda, lo sfascio di quella calabrese, i problemi e i ritardi di… - iltirreno : Coronavirus, a disposizione della Toscana le prime 1080 fiale di anticorpi monoclonali. L'assessore Bezzini spiega… -