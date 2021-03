Coronavirus, in Sicilia 666 nuovi positivi e 21 morti (Di lunedì 22 marzo 2021) Sono 666 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 15.977 tamponi processati, con una incidenza di positivi di poco superiore al 4,1%, in forte aumento rispetto a ieri . La regione nona per numero di ... Leggi su gazzettadelsud (Di lunedì 22 marzo 2021) Sono 666 ial Covid19 insu 15.977 tamponi processati, con una incidenza didi poco superiore al 4,1%, in forte aumento rispetto a ieri . La regione nona per numero di ...

