Coronavirus, in Lombardia 77 nuovi decessi (ieri 90). Salgono di nuovo gli ingressi in terapia intensiva: ora sono 41 (Di lunedì 22 marzo 2021) Il bollettino del 22 marzo In Lombardia sono +2.105 i nuovi casi di Coronavirus. ieri la Regione ne ha registrati +4.003. Nelle ultime 24 ore si registrano +77 decessi mentre ieri erano state segnalate 90 vittime. Il totale è di 29.876 decessi dall’inizio della pandemia. I ricoveri ordinari oggi, 22 marzo, sono 6.952. I pazienti ricoverati in terapia intensiva si attestano a 822 unità; di questi, 41 hanno fatto il loro ingresso nella giornata di oggi. Il totale dei guariti sale a quota 571.586. In 90.789 stanno seguendo il regime di isolamento domiciliare. I dati arrivano a fronte di 21.732 nuovi tamponi, per un totale di 7.715.536 test effettuati da inizio pandemia. March ... Leggi su open.online (Di lunedì 22 marzo 2021) Il bollettino del 22 marzo In+2.105 icasi dila Regione ne ha registrati +4.003. Nelle ultime 24 ore si registrano +77mentreerano state segnalate 90 vittime. Il totale è di 29.876dall’inizio della pandemia. I ricoveri ordinari oggi, 22 marzo,6.952. I pazienti ricoverati insi attestano a 822 unità; di questi, 41 hanno fatto il loro ingresso nella giornata di oggi. Il totale dei guariti sale a quota 571.586. In 90.789 stanno seguendo il regime di isolamento domiciliare. I dati arrivano a fronte di 21.732tamponi, per un totale di 7.715.536 test effettuati da inizio pandemia. March ...

