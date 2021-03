Coronavirus in Italia, il bollettino delle ultime 24 ore (Di lunedì 22 marzo 2021) Emergenza Coronavirus, gli aggiornamenti sull’andamento dell’epidemia in Italia. Il dato sui decessi nelle ultime 24 ore. Prosegue l’emergenza Coronavirus in Italia. I numeri nel bollettino giornaliero fornito dal Ministero della Salute in base ai dati comunicati dalle Regioni. Coronavirus in Italia, il bollettino del 22 marzo Scendono sotto quota 15mila i contagi in Italia. Sono 13.846 i nuovi casi a fronte di oltre 169mila tamponi. Tasso di positività che, come ogni lunedì, risale e si attesta all’8,18%. Se si considerano solo i molecolari è del 12,9%. Continua a salire la pressione sui servizi sanitari. In crescita anche i decessi (386), mentre diminuiscono leggermente gli ingressi in terapia intensiva. ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 22 marzo 2021) Emergenza, gli aggiornamenti sull’andamento dell’epidemia in. Il dato sui decessi nelle24 ore. Prosegue l’emergenzain. I numeri nelgiornaliero fornito dal Ministero della Salute in base ai dati comunicati dalle Regioni.in, ildel 22 marzo Scendono sotto quota 15mila i contagi in. Sono 13.846 i nuovi casi a fronte di oltre 169mila tamponi. Tasso di positività che, come ogni lunedì, risale e si attesta all’8,18%. Se si considerano solo i molecolari è del 12,9%. Continua a salire la pressione sui servizi sanitari. In crescita anche i decessi (386), mentre diminuiscono leggermente gli ingressi in terapia intensiva. ...

