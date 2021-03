Coronavirus in Italia, il bollettino del 22 marzo: 13.846 nuovi casi (Di lunedì 22 marzo 2021) I dati di oggi del Coronavirus I dati del contagio da Coronavirus di oggi, lunedì 22 marzo 2021, registrano 13.846 casi e 386 vittime. In calo il numero dei nuovi positivi giornalieri, sempre alto il numero dei decessi. Tasso di positività al 8,2%. Gli aggiornamenti Gli attuali positivi in Italia sono un totale di 563.067 con un decremento di -8.605 casi. 227 sono i nuovi ingressi nelle terapie intensive, mentre il dato sui guariti/dimessi è di 32.720 unità, un numero basso rispetto al giorno precedente. Sempre alto il numero delle persone in isolamento domiciliare, ancora oltre i 500mila e ancora sopra i 28mila il totale dei ricoverati, oggi è di 28.049 unità. Le regioni Lombardia, Veneto e Campania restano le prime tre regioni a registrare i dati ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 22 marzo 2021) I dati di oggi delI dati del contagio dadi oggi, lunedì 222021, registrano 13.846e 386 vittime. In calo il numero deipositivi giornalieri, sempre alto il numero dei decessi. Tasso di positività al 8,2%. Gli aggiornamenti Gli attuali positivi insono un totale di 563.067 con un decremento di -8.605. 227 sono iingressi nelle terapie intensive, mentre il dato sui guariti/dimessi è di 32.720 unità, un numero basso rispetto al giorno precedente. Sempre alto il numero delle persone in isolamento domiciliare, ancora oltre i 500mila e ancora sopra i 28mila il totale dei ricoverati, oggi è di 28.049 unità. Le regioni Lombardia, Veneto e Campania restano le prime tre regioni a registrare i dati ...

