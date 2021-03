Coronavirus, i dati di oggi – 13.846 nuovi casi con 169.196 tamponi. Aumento dei ricoverati (+565). I morti sono 386 (Di lunedì 22 marzo 2021) Nelle ultime 24 ore sono 13.846 i nuovi casi infezione da Sars-CoV-2 tra i 169.196 tamponi processati, di cui 62.460 test antigenici rapidi. Si registra un Aumento dei pazienti ricoverati in area medica con un saldo tra ingressi e uscite di +565 posti letto occupati, mentre in terapia intensiva ci sono stati 227 ingressi e sono 62 in più rispetto a domenica i pazienti assistiti. I morti sono 386. Domenica sono stati comunicati 20.159 positivi, con un’incidenza sui test al 7,3%. Una settimana fa, lunedì 15 marzo, i contagi giornalieri erano 15.267, con un tasso di positività all’8,5%. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 22 marzo 2021) Nelle ultime 24 ore13.846 iinfezione da Sars-CoV-2 tra i 169.196processati, di cui 62.460 test antigenici rapidi. Si registra undei pazientiin area medica con un saldo tra ingressi e uscite diposti letto occupati, mentre in terapia intensiva cistati 227 ingressi e62 in più rispetto a domenica i pazienti assistiti. I386. Domenicastati comunicati 20.159 positivi, con un’incidenza sui test al 7,3%. Una settimana fa, lunedì 15 marzo, i contagi giornalieri erano 15.267, con un tasso di positività all’8,5%. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

