Coronavirus, Figliuolo: entro 24 ore alle regioni un milione vaccini Pzizer (Di lunedì 22 marzo 2021) Sono 13.846 (20.159 ieri) i nuovi casi di Covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore e 386 (ieri 300) i decessi. Il dato emerge dall'odierno bollettino del ministero della Salute-Iss che certifica che il tasso di positività è dell'8,1% contro il 7,27% di ieri. L'incremento dei tamponi effettuati è stato, invece, di 169.196. I casi totali di Covid nel nostro paese hanno, invece, ormai superato i 3 milioni e 400mila con un ingresso nelle terapie intensive nelle ultime 24 ore pari a 227 unità. Se ieri, infatti erano 3.448 oggi hanno raggiunto i 3.510 pazienti.Va ricordato che il bollettino sull'epidemia da Coronavirus in Italia, che, come ogni lunedì, presenta un numero minore di tamponi rispetto al resto della settimana. Cresce però il numero dei decessi, mentre continua a preoccupare l'impatto sulle strutture ospedaliere.

