Coronavirus e musei chiusi, in alcune sale francesi si dona il sangue tra le opere d’arte – Le immagini (Di lunedì 22 marzo 2021) Non riuscendo ad accogliere i visitatori, in questo periodo in cui la pandemia da Coronavirus ha investito tutto il mondo, alcuni musei hanno pensato di riconvertire i propri spazi. È il caso, per esempio, del museo di Belle Arti di Digione, capitale della storica regione della Borgogna, in Francia, che ha ospitato una donazione di sangue. Chiuso dal 30 ottobre, è diventato il centro più attrattivo del Paese. Come riportato da Le Bien Public, i 100 slot disponibili per prendere un appuntamento, sono stati prenotati in 48 ore. «Organizzando questa raccolta in questo luogo eccezionale, ringraziamo i nostri donatori che si sono mobilitati durante la crisi», ha detto Marion Le Blond, direttrice della comunicazione del French Blood Establishment. Thomas Charenton, vicedirettore dei ... Leggi su open.online (Di lunedì 22 marzo 2021) Non riuscendo ad accogliere i visitatori, in questo periodo in cui la pandemia daha investito tutto il mondo, alcunihanno pensato di riconvertire i propri spazi. È il caso, per esempio, del museo di Belle Arti di Digione, capitale della storica regione della Borgogna, in Francia, che ha ospitato unazione di. Chiuso dal 30 ottobre, è diventato il centro più attrattivo del Paese. Come riportato da Le Bien Public, i 100 slot disponibili per prendere un appuntamento, sono stati prenotati in 48 ore. «Organizzando questa raccolta in questo luogo eccezionale, ringraziamo i nostritori che si sono mobilitati durante la crisi», ha detto Marion Le Blond, direttrice della comunicazione del French Blood Establishment. Thomas Charenton, vicedirettore dei ...

