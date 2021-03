Coronavirus, dagli Usa i risultati dello studio sul vaccino di AstraZeneca: «Ha il 100% di efficacia sui casi gravi ed è sicuro» (Di lunedì 22 marzo 2021) «100% di efficacia contro malattie gravi o critiche». Questo si legge nella relazione pubblicata oggi da AstraZeneca sui risultati di fase III di sperimentazione condotta negli Stati Uniti. Il vaccino anti Covid risulta efficace «al 79% nella prevenzione dell’infezione sintomatica», e all’80% «nei partecipanti di età pari o superiore a 65 anni». Uno studio dai risultati incoraggianti ottenuto dal test su 32.449 partecipanti che hanno sviluppato 141 casi sintomatici di Covid-19. «Alla faccia del vaccino poco efficace» ha commentato lo scienziato Roberto Burioni su Twitter dopo la diffusione del documento. March 22, 2021 Un quinto dei volontari sottoposti alla somministrazione aveva più di 65 anni: secondo i ... Leggi su open.online (Di lunedì 22 marzo 2021) «dicontro malattieo critiche». Questo si legge nella relazione pubblicata oggi dasuidi fase III di sperimentazione condotta negli Stati Uniti. Ilanti Covid risulta efficace «al 79% nella prevenzione dell’infezione sintomatica», e all’80% «nei partecipanti di età pari o superiore a 65 anni». Unodaiincoraggianti ottenuto dal test su 32.449 partecipanti che hanno sviluppato 141sintomatici di Covid-19. «Alla faccia delpoco efficace» ha commentato lo scienziato Roberto Burioni su Twitter dopo la diffusione del documento. March 22, 2021 Un quinto dei volontari sottoposti alla somministrazione aveva più di 65 anni: secondo i ...

