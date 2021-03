Coronavirus, aggiornamento 22 marzo, 43 decessi e 1.313 nuovi casi (814 asintomatici) nelle ultime 24 ore. (Di lunedì 22 marzo 2021) Risale in Campania la curva dei contagi. Secondo i dati dell'Unità di crisi della Regione, nelle ultime 24 ore sono 1.313 i positivi su 10.671 tamponi molecolari esaminati . Ieri il tasso di incidenza ... Leggi su gazzettadiavellino (Di lunedì 22 marzo 2021) Risale in Campania la curva dei contagi. Secondo i dati dell'Unità di crisi della Regione,24 ore sono 1.313 i positivi su 10.671 tamponi molecolari esaminati . Ieri il tasso di incidenza ...

Advertising

RegioneER : Coronavirus, aggiornamento in Emilia-Romagna: 2.448 nuovi positivi di cui 1.152 asintomatici. Il 95,8% ha sintomi l… - RegioneER : #sanitaER #coronavirus, l'aggiornamento: 2.118 nuovi positivi,1.762 i guariti. Vaccinazioni: 688mila dosi somminist… - Lisa_Lizy84 : RT @rep_bari: Coronavirus, in Puglia il record dei pazienti ricoverati: sono 1.935 (223 in terapia intensiva) [di Gianvito Rutigliano] [agg… - Gazzettadmilano : Coronavirus, aggiornamento 22 marzo, 77 decessi e 2.105 nuovi casi nelle ultime 24 ore. - ennatv : Coronavirus: aggiornamento sui casi in Sicilia e i vaccini effettuati -