Coronavirus | Agenas | ancora sopra la soglia critica ricoveri 42% e terapie intensive 38%

(Di lunedì 22 marzo 2021) (Teleborsa) – I dati pubblicati dall’Agenzia nazionale per i servizi regionali () hanno segnalato che sia idi pazienti Covid nelle aree non critiche degli ospedali – reparti di Medicina interna, Infettivologia e Pneumologia – sia quelli dellecontinuano a rimanere al didelle soglie di criticità stabilite dalle autorità sanitarie – rispettivamente 40% e 30% – in crescita entrambe di un punto percentuale dopo una sostanziale stabilità registrata negli ultimi 3 giorni. Al 21 marzo i pazienti positivi al Covid-19 sono il 42% di quelli ricoverati in Medicina interna, Infettivologia e Pneumologia. In particolare, a livello locale sono 9 le Regioni o Province Autonome che si trovano al didelladel 40% individuata dal ...

