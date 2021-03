Coronavirus 22 marzo | boom di guariti | calano i positivi

Advertising

fanpage : L'ospedale di Novara è in tilt: 'Venite al pronto soccorso solo se necessario' - fanpage : A Padova 279 insegnanti su 1426 hanno detto di no al vaccino Astrazeneca - sole24ore : Coronavirus, i vaccinati al 22 marzo 2021 - Video Ecco i dati nazionali e regionali sulla somministrazione dei vacc… - paolacars : Aumentano le vittime: il dato contiene decessi pregressi e porta il totale a oltre 105 mila morti dall’inizio dell’… - LietellalietaM : RT @TgrVeneto: Entrerà a regime la prossima settimana. La notizia nel corso del consueto incontro con la stampa del presidente della Region… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus marzo

... tenutosi nel pomeriggio di oggi, 22. Accolto appello dei medici tedeschi di terapia intensiva approfondimentoin Italia e nel mondo: news e bollettino di oggi. LIVE Il governo ...La situazione epidemiologica dell'Italia non è ancora tornata sotto controllo. Il bollettino di lunedì 22rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 13.846 contagiati, 386 morti e 32.720 guariti su 169.196 tamponi analizzati, con tasso di positività risalito all'8,2 per cento (+0,9 rispetto a ...A fronte di 21.732 tamponi effettuati in Lombardia, sono 2.105 i nuovi positivi (9,6 per cento) mentre sono 77 i decessi. È quanto emerge dal consueto bollettino diffuso ...Sono molto positivi, dice l'Istituto superiore di sanità: sono diminuiti i contagi e si vede una prima flessione dei decessi ...