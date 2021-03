Coronavirus: 13.846 nuovi casi con 169.196 tamponi e 386 vittime (Di lunedì 22 marzo 2021) Vaccino, in Italia 7.8 milioni di somministrazioni. Il tasso di positività sale dal 7,3% di ieri all'8,2% Leggi su rainews (Di lunedì 22 marzo 2021) Vaccino, in Italia 7.8 milioni di somministrazioni. Il tasso di positività sale dal 7,3% di ieri all'8,2%

Advertising

you_trend : ?? #Coronavirus, 22/03/21 • Attualmente positivi: 563.067 • Deceduti: 105.328 (+386) • Dimessi/Guariti: 2.732.482 (… - repubblica : ?? Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 22 marzo: 13.846 nuovi casi e 386 vittime - paolorm2012 : RT @paolorm2012: Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 22 marzo: 13.846 nuovi casi e 386 vittime - MirthaGuianze : RT @repubblica: Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 22 marzo: 13.846 nuovi casi e 386 vittime - Radio1Rai : ?? #Coronavirus Min. Salute: 13.846 nuovi contagi (ieri 20.159) e 386 decessi (ieri 300) nelle ultime 24 ore. Esegui… -