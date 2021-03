Corona virus: Italia, 563067 attualmente positivi a test (-8605 in un giorno) con 105328 decessi (386) e 2732482 guariti (32720). Totale di 3400877 casi (13846) Dati della protezione civile: effettuati 169196 tamponi (Di lunedì 22 marzo 2021) Dati odierni diffusi dal dipartimento della protezione civile. L'articolo Corona virus: Italia, 563067 attualmente positivi a test (-8605 in un giorno) con 105328 decessi (386) e 2732482 guariti (32720). Totale di 3400877 casi (13846) <small class="subtitle">Dati della protezione civile: effettuati 169196 tamponi</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di lunedì 22 marzo 2021)odierni diffusi dal dipartimento. L'articolo(-in un) con(386) e).di) proviene da Noi Notizie..

Advertising

IoSecondo : @Silence_Exp @GiorgiaMeloni @FratellidItalia Purtroppo non mi risulta sia andata così, a scuola di mio figlio 27 pr… - covid19_alerts : RT @OllaPiero: @andrea_news @NicolaPorro @a_meluzzi @UGiangrieco @claudio_2022 @adrianobusolin @saraosalvatore @bruno_luckn @AlfioKrancic @… - Fabme0801 : RT @OllaPiero: @andrea_news @NicolaPorro @a_meluzzi @UGiangrieco @claudio_2022 @adrianobusolin @saraosalvatore @bruno_luckn @AlfioKrancic @… - OllaPiero : @andrea_news @NicolaPorro @a_meluzzi @UGiangrieco @claudio_2022 @adrianobusolin @saraosalvatore @bruno_luckn… - MorrisinMilan : @NicoTuscany1 Mi ricordo lui da quel video, dove diceva il corona virus non era mortale, e che andava in giro con… -