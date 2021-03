Corbo | “Napoli | eccitante volata Champions | ecco quanto vale per ADL”

(Di lunedì 22 marzo 2021)commenta la vittoria deldicendo che è ancora inper laed il quarto posto per ADLda 40mln in su. L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

susydigennaro : RT @napolimagazine: IL GRAFFIO - L'analisi di Corbo: 'Il Napoli e la panchina futura: Gattuso batte Fonseca' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: IL GRAFFIO - L'analisi di Corbo: 'Il Napoli e la panchina futura: Gattuso batte Fonseca' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: IL GRAFFIO - L'analisi di Corbo: 'Il Napoli e la panchina futura: Gattuso batte Fonseca' - napolimagazine : IL GRAFFIO - L'analisi di Corbo: 'Il Napoli e la panchina futura: Gattuso batte Fonseca' - TOSADORIDANIELA : RT @frankneapolitan: Su #DS “il Napoli è stato favorito da Gattuso che ha preparato questa gara molto bene” Antonio Corbo giornalista @repu… -

Ultime Notizie dalla rete : Corbo Napoli

Roma -, l' editoriale su Repubblica di Antonio: 'Fonseca piace ad ADL, ma ieri è stato Gattuso a vincere meritatamente sul campo'.Antoniosulle voci di un ritorno di Sarri aAntonio, giornalista, è intervenuto in diretta ai microfoni di Canal 21 commentando la possibilità di un ritorno di Maurizio Sarri sulla panchina del. Ecco quanto dichiarato: '...Antonio Corbo, giornalista, ha parlato del momento del Napoli dopo le belle vittorie contro big come Milan e Roma. Il Napoli, nelle ultime settimane, è tornato a marciare alla grande dopo un periodo ...Insomma, Mertens, è il sentimento superiore supportato dalle azioni (i gol), con l'aggiunta dell'inesplicabile, che chiama l'epos, congiungendolo al contesto In sette minuti si distende sulla partita, ...