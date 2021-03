Coppa Italia VPL, aperte le iscrizioni: il calendario e l’albo d’oro su PS e Xbox della competizione (Di lunedì 22 marzo 2021) Non solo campionato (cresce l’attesa per la quarta giornata su PS e la terza su Xbox) e coppe europee (tra meno di due settimane il sorteggio, che seguiremo assieme). VPL ha annunciato l’apertura delle iscrizioni per la Coppa Italia su PS e su Xbox. Le iscrizioni sono aperte da sabato scorso (20 Marzo) e termineranno il 3 Aprile 2021. A fronte di una quota d’iscrizione da 10.000 vcs, è possibile portare a casa fino a 200.000 vcs (il premio per chi vince la Coppa; 100.000 alla squadra seconda classificata; 50.000 alla terza). Per partecipare è necessaria la partecipazione alla stagione 2021 di VPL Italy (in caso di iscrizioni in sovrannumero, la precedenza sarà data in base alla serie di appartenenza – dalla più alta alla più bassa) e ... Leggi su esports247 (Di lunedì 22 marzo 2021) Non solo campionato (cresce l’attesa per la quarta giornata su PS e la terza su) e coppe europee (tra meno di due settimane il sorteggio, che seguiremo assieme). VPL ha annunciato l’apertura delleper lasu PS e su. Lesonoda sabato scorso (20 Marzo) e termineranno il 3 Aprile 2021. A fronte di una quota d’iscrizione da 10.000 vcs, è possibile portare a casa fino a 200.000 vcs (il premio per chi vince la; 100.000 alla squadra seconda classificata; 50.000 alla terza). Per partecipare è necessaria la partecipazione alla stagione 2021 di VPL Italy (in caso diin sovrannumero, la precedenza sarà data in base alla serie di appartenenza – dalla più alta alla più bassa) e ...

