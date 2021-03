Confindustria | Schiavone nuovo presidente a Caserta | “Nessuna azienda sarà lasciata indietro”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 22 marzo 2021) Tempo di lettura: 3 minuti– Beniamino, 37 anni, medico epidemiologo specialista in Igiene e Medicina Preventiva e rappresentante legale della Casa di Cura “Padre Pio” di Mondragone, è da oggi ildisuccede a Luigi Traettino, ed è stato eletto dall’Assemblea svoltasi in modalità da remoto; durerà in carica per il quadriennio 2021-2025. I lavori sono stati conclusi daldi, Carlo Bonomi. “Per me è un onore – ha spiegato– aver ricevuto la fiducia degli associati, che mi hanno dato la possibilità di ricoprire questo prestigioso incarico in un momento così delicato per l’intera classe imprenditoriale. In questa fase ...