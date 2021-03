Confesercenti Campania, la protesta di parrucchieri ed estetisti: Già persi 20 mln, 60 mila addetti a rischio (Di lunedì 22 marzo 2021) Si è tenuta questa mattina, dinanzi alla Prefettura di Napoli, la manifestazione organizzata da Confesercenti Campania per tutelare il settore “benessere e parrucchieri”, in gravissime difficoltà a causa dell’anno di pandemia. Circa mille i manifestanti , con la partecipazione dell’associazione “Stamm Ca” e di altri rappresentanti delle partite Iva. Vincenzo Schiavo, presidente di Confesercenti Campania, Nicola Diomaiuta, presidente regionale Immagine e Benessere di Confesercenti, e Giuseppe Esposito, coordinatore provinciale Immagine e Benessere e presidente dell’Associazione “Stamm cà”, sono stati ricevuti in Prefettura da Dario Annunziata, dirigente membro del Gabinetto del Prefetto Marco Valentini. “Abbiamo chiesto – spiega Vincenzo Schiavo – di girare le nostre istanze al Governo ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 22 marzo 2021) Si è tenuta questa mattina, dinanzi alla Prefettura di Napoli, la manifestazione organizzata daper tutelare il settore “benessere e”, in gravissime difficoltà a causa dell’anno di pandemia. Circa mille i manifestanti , con la partecipazione dell’associazione “Stamm Ca” e di altri rappresentanti delle partite Iva. Vincenzo Schiavo, presidente di, Nicola Diomaiuta, presidente regionale Immagine e Benessere di, e Giuseppe Esposito, coordinatore provinciale Immagine e Benessere e presidente dell’Associazione “Stamm cà”, sono stati ricevuti in Prefettura da Dario Annunziata, dirigente membro del Gabinetto del Prefetto Marco Valentini. “Abbiamo chiesto – spiega Vincenzo Schiavo – di girare le nostre istanze al Governo ...

