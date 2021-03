Conferme dagli Usa: vaccino AstraZeneca efficace al 100% contro forme gravi e ospedalizzazioni (Di lunedì 22 marzo 2021) Il vaccino Covid-19 di AstraZeneca si è dimostrato efficace al 79% nella prevenzione delle forme sintomatiche del virus e del 100% nel prevenire malattie gravi e ospedalizzazione. È quanto riporta la società in una nota, citando uno studio effettuato negli Stati Uniti. I dati raccolti riguardano uno studio effettuato su 32.449 partecipanti che hanno maturato 141 casi sintomatici di Covid-19. Lo studio ha avuto una randomizzazione 2: 1 del vaccino al placebo. Nei partecipanti di età pari o superiore a 65 anni, l’efficacia del vaccino è stata pari all?80%. Il vaccino, prosegue lo studio è stato ben tollerato e il comitato indipendente per il monitoraggio della sicurezza dei dati (DSMB) non ha identificato problemi di sicurezza. Il DSMB ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 22 marzo 2021) IlCovid-19 disi è dimostratoal 79% nella prevenzione dellesintomatiche del virus e delnel prevenire malattiee ospedalizzazione. È quanto riporta la società in una nota, citando uno studio effettuato negli Stati Uniti. I dati raccolti riguardano uno studio effettuato su 32.449 partecipanti che hanno maturato 141 casi sintomatici di Covid-19. Lo studio ha avuto una randomizzazione 2: 1 delal placebo. Nei partecipanti di età pari o superiore a 65 anni, l’efficacia delè stata pari all?80%. Il, prosegue lo studio è stato ben tollerato e il comitato indipendente per il monitoraggio della sicurezza dei dati (DSMB) non ha identificato problemi di sicurezza. Il DSMB ...

