Confcommercio Campania: La pandemia finora ci è costata 8 mld e dalla Regione ristori per 270 mln (Di lunedì 22 marzo 2021) “Siamo la più grande organizzazione imprenditoriale di categoria in Italia e in Campania. Rappresentiamo migliaia di aziende e lavoratori. Fino ad oggi la pandemia ha comportato la chiusura per 93 giorni delle strutture commerciali e 130 di quelle di ristorazione, è costata almeno 8 miliardi a turismo e commercio in Campania, mentre la Regione Campania ha impegnato soltanto circa 270 milioni di ristori, molto meno di Regioni come Veneto, Lazio o Puglia per una media di duemila euro circa. Ecco perché la situazione è drammatica, molti hanno chiuso e non riapriranno più e molti lavoratori non troveranno più un lavoro. E urgente attivarsi con misure ad hoc e soprattutto con una programmazione adeguata, articolata e complessa”. Lo ha detto Pasquale Russo, direttore ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 22 marzo 2021) “Siamo la più grande organizzazione imprenditoriale di categoria in Italia e in. Rappresentiamo migliaia di aziende e lavoratori. Fino ad oggi laha comportato la chiusura per 93 giorni delle strutture commerciali e 130 di quelle di ristorazione, èalmeno 8 miliardi a turismo e commercio in, mentre laha impegnato soltanto circa 270 milioni di, molto meno di Regioni come Veneto, Lazio o Puglia per una media di duemila euro circa. Ecco perché la situazione è drammatica, molti hanno chiuso e non riapriranno più e molti lavoratori non troveranno più un lavoro. E urgente attivarsi con misure ad hoc e soprattutto con una programmazione adeguata, articolata e complessa”. Lo ha detto Pasquale Russo, direttore ...

Advertising

teleischia : CAMPANIA. CONFCOMMERCIO AI PARTITI: “SI INDICHI LA STRADA PER RILANCIARE IL SETTORE TERZIARIO AVANZATO” - Giovann04712430 : RT @severino_nappi: ?? Domani mattina, dalle 10:30, parteciperò a questa web-conference organizzata da Confcommercio Campania. Ristori, stra… - severino_nappi : ?? Domani mattina, dalle 10:30, parteciperò a questa web-conference organizzata da Confcommercio Campania. Ristori,… - giusventuriello : RT @ggicampania: Se muoiono le imprese, l’Italia non ha futuro. Le proposte di Confcommercio Campania per il rilancio dell’economia e delle… - ggicampania : Se muoiono le imprese, l’Italia non ha futuro. Le proposte di Confcommercio Campania per il rilancio dell’economia… -