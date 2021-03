Concorso Guardia di Finanza aperto ai civili: bando e scadenza (Di lunedì 22 marzo 2021) Fuori il bando di Concorso per titoli ed esami per 66 Allievi ufficiali del ruolo normale, comparti ordinario e aeronavale, nella Guardia di Finanza. Ecco modalità di partecipazione e scadenza Sulla Gazzetta Ufficiale num°19 del 9 marzo 2021 è stato pubblicato un nuovo Concorso pubblico. Si tratta di un occasione aperta ai civili, per l’ammissione di 66 Allievi ufficiali del ruolo normale, comparti aeronavale e ordinario, all’Accademia della Guardia di Finanza per l’anno accademico 2021/2022. I posti sono 58 per il comparto ordinario e 8 per comparto aeronavale. Requisiti, come partecipare e scadenza Fino all’8 aprile, gli aspiranti potranno collegarsi al sito della Guardia di ... Leggi su zon (Di lunedì 22 marzo 2021) Fuori ildiper titoli ed esami per 66 Allievi ufficiali del ruolo normale, comparti ordinario e aeronavale, nelladi. Ecco modalità di partecipazione eSulla Gazzetta Ufficiale num°19 del 9 marzo 2021 è stato pubblicato un nuovopubblico. Si tratta di un occasione aperta ai, per l’ammissione di 66 Allievi ufficiali del ruolo normale, comparti aeronavale e ordinario, all’Accademia delladiper l’anno accademico 2021/2022. I posti sono 58 per il comparto ordinario e 8 per comparto aeronavale. Requisiti, come partecipare eFino all’8 aprile, gli aspiranti potranno collegarsi al sito delladi ...

