Con il Verona punti Champions Atalanta, ora un turno di riposo (Di lunedì 22 marzo 2021) La Champions più vicina dopo i risultati dell’ultimo fine settimana di campionato per i nerazzurri che approfittano anche del passo falso della Juve. Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 22 marzo 2021) Lapiù vicina dopo i risultati dell’ultimo fine settimana di campionato per i nerazzurri che approfittano anche del passo falso della Juve.

Advertising

LoredanaBerte : Arena di Verona, 1980. Cantavo “In Alto Mare” in questo splendido abito disegnato da me e realizzato da Pia Rame!… - Gregorio170719 : @GiorgioGigante La Lazio con una squadra di scappati di casa se non ci fosse stato il covid stava lottando per lo s… - ansacalciosport : Calcio: l'Atalanta passa al Bentegodi e blinda il 4/o posto. Verona battuto 2-0 con le reti di Malinovskiy e Zapata… - AnsaLombardia : Calcio: l'Atalanta passa al Bentegodi e blinda il 4/o posto. Verona battuto 2-0 con le reti di Malinovskiy e Zapata… - AngeloSanna7 : @PierluigiPugli1 @dorinileonardo ...non solo ieri. Non ho ancora dimenticato le belle figure fatte con la 'corazzat… -