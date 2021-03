Con il salto della corda benefici a muscoli e ossa (Di lunedì 22 marzo 2021) Il salto della corda è un toccasana per muscoli e ossa: uno studio ha rilevato anche benefici nella coordinazione e nell’equilibrio Un gesto che per qualcuno può sembrare un gioco da ragazzi è invece un esercizio molto importante per il benessere cardiovascolare e muscolare. È il salto della corda, un pezzetto dell’allenamento di chi fa boxe, ad esempio,… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di lunedì 22 marzo 2021) Ilè un toccasana per: uno studio ha rilevato anchenella coordinazione e nell’equilibrio Un gesto che per qualcuno può sembrare un gioco da ragazzi è invece un esercizio molto importante per il benessere cardiovascolare e muscolare. È il, un pezzetto dell’allenamento di chi fa boxe, ad esempio,… L'articolo Corriere Nazionale.

Advertising

LorenzoMolaioni : RT @CheccoCasano: 3 punti in 9 big match - 23 gol subiti La Roma è totalmente impreparata a qst tipo di partite. #Fonseca ha presentato un… - UgoBaroni : RT @RaiPlay: Un salto nel 1974 con 'Chinatown' di Roman Polanski. #AntonioMonda ci svela segreti e curiosità su questo film da Oscar. #IF… - LLunazzi : @Martina55917748 @P1Bliss tanto si sa come finiscono le loro discussioni : 1 sguardo tipo ora ti salto addosso, 1 a… - sdegnata : RT @CheccoCasano: 3 punti in 9 big match - 23 gol subiti La Roma è totalmente impreparata a qst tipo di partite. #Fonseca ha presentato un… - UILperiferic : @campaniasport I conduttori sono recidivi: hanno attaccato tutti gli allenatori del Napoli!Chiariello tutti eccetto… -