Comune di Roma | dopo le dimissioni della compagna dell’assessore Lemmetti spunta il caso della nomina del capo staff

Un pallavolista di Lido di Camaiore entrato in Campidoglio come "esperto di marketing" e divenuto "ingegnere" grazie a una laurea triennale ottenuta presso un'università telematica. Cosa che nel giro di quattro anni gli ha consentito di raddoppiare lo stipendio: dai 45mila euro annui del 2017 ai 90mila di pochi giorni fa. C'è un altro caso legato allo staff dell'assessore al Bilancio, Gianni Lemmetti, che scuote il Campidoglio, dopo le dimissioni di Silvia Di Manno, compagna di Lemmetti, assunta presso la segreteria di un altro assessore, Luca Montuori, all'insaputa della sindaca Virginia Raggi. Francesco Figliomeni, consigliere capitolino di Fratelli d'Italia che aveva fatto scoppiare la "bomba" Di Manno, ha ...

