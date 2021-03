Come togliere protezione da DVD e Blu-Ray da copiare su PC o in un DVD5 (Di lunedì 22 marzo 2021) Come molti utenti di computer sanno esistono svariati programmi per copiare DVD su PC, davvero ottimi per salvare copie di backup sul computer e per masterizzarli su altri DVD. Le difficoltà iniziano quando il DVD è protetto dalla copia (nella maggior parte dei casi DVD Video) e vogliamo realizzare una la copia di un DVD usando un normale masterizzatore. Nonostante questa pratica sia notevolmente diminuita nel corso degli anni (per la grande diffusione dello streaming) gli utenti che decidono di copiare i DVD protetti sono ancora confusi sulla procedura da seguire e sui programmi da utilizzare per copiare il contenuto del disco ottico in maniera veloce. In questa guida abbiamo raccolto il metodo definitivo per poter copiare i DVD protetti, così da realizzare una copia su hard disk o masterizzare il ... Leggi su navigaweb (Di lunedì 22 marzo 2021)molti utenti di computer sanno esistono svariati programmi perDVD su PC, davvero ottimi per salvare copie di backup sul computer e per masterizzarli su altri DVD. Le difficoltà iniziano quando il DVD è protetto dalla copia (nella maggior parte dei casi DVD Video) e vogliamo realizzare una la copia di un DVD usando un normale masterizzatore. Nonostante questa pratica sia notevolmente diminuita nel corso degli anni (per la grande diffusione dello streaming) gli utenti che decidono dii DVD protetti sono ancora confusi sulla procedura da seguire e sui programmi da utilizzare peril contenuto del disco ottico in maniera veloce. In questa guida abbiamo raccolto il metodo definitivo per poteri DVD protetti, così da realizzare una copia su hard disk o masterizzare il ...

