Come si veste Elettra Lamborghini, la più attesa opinionista dell’isola dei Famosi (Di lunedì 22 marzo 2021) L’opinionista dell’isola dei Famosi 2021 è finalmente risultata negativa al covid e sarà quindi, da questa terza puntata, in studio al fianco di Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi. Guardiamo i look della cantante da 6,5 milioni di follower su Instagram. Meno di un giorno fa Elettra Lamborghini dal suo profilo ufficiale ha twittato: “Sono negativa L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di lunedì 22 marzo 2021) L’dei2021 è finalmente risultata negativa al covid e sarà quindi, da questa terza puntata, in studio al fianco di Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi. Guardiamo i look della cantante da 6,5 milioni di follower su Instagram. Meno di un giorno fadal suo profilo ufficiale ha twittato: “Sono negativa L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

Link4Universe : Il tipo di pensiero tossico e violento che viene detto come se fosse normale, in mezzo tra i commenti. Questo NON è… - TerraBola : @agvBruceAdams Giovanni 3: 12. Se, parlando di questioni della terra, non mi credi, come crederai se ti parlo dei C… - Marsia16534364 : @fabianadagosti4 Domanda....come veste....a me in genere le maniche in quel modo mi fanno sembrare una RoboCop scap… - infoitcultura : AZZURRA DE LOLLIS FIGLIA SANDRA MILO/ “Suo compagno? Non mi piace come veste”, Ciro… - alessiorossini7 : @tinapica88 Ma francamente frega un cazzo di come di veste questa...e a voi? -