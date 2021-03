Come la pensate: le risposte all’appello di Urbinati, Bonaga e Ignazi sul futuro della sinistra. L’intervento di Domenico Epanimonda (Di lunedì 22 marzo 2021) Pubblichiamo di seguito L’intervento di Domenico Epanimonda in merito all’appello sul futuro della sinistra “La forza della Ragione e il coraggio della politica” Leggi qui, lanciato da Nadia Urbinati, Stefano Bonaga e Pietro Ignazi. Per lasciare la tua firma, aderire all’iniziativa e condividere il tuo pensiero scrivi a discutiamo@tpi.it Discutiamo: il futuro della sinistra Leggi tutti gli interventi L’intervento di Domenico Epanimonda Pensare di risolvere i problemi del Partito Democratico nominando Enrico Letta segretario serve solo ad allungare l’agonia di un corpo a cui manca il ... Leggi su tpi (Di lunedì 22 marzo 2021) Pubblichiamo di seguitodiin meritosul“La forzaRagione e il coraggiopolitica” Leggi qui, lanciato da Nadia, Stefanoe Pietro. Per lasciare la tua firma, aderire all’iniziativa e condividere il tuo pensiero scrivi a discutiamo@tpi.it Discutiamo: ilLeggi tutti gli interventidiPensare di risolvere i problemi del Partito Democratico nominando Enrico Letta segretario serve solo ad allungare l’agonia di un corpo a cui manca il ...

Advertising

trash_italiano : Mi segnalano questa discussione a #Mattino5: per il conduttore e l'ospite in studio le coppie madre-padre sono 'nor… - MSF_ITALIA : A 5 anni dall'accordo #UeTurchia - venduto come soluzione per fermare l'arrivo dei migranti in #Grecia - questa è l… - joker_vinc8 : RT @Mir_Tillo: Insomma questo #rinvio e la pagliacciata nazionali di #ats è stato alla fine della fiera solo uno svantaggio per l'#Inter de… - Marco70055579 : @PinoWarren Ah grazie.....quindi pensate che sia un'ottimo prezzo per entrare? Come mai questo 'crollo ' ? - _xmarloux_ : RT @ch0lansia: ma ci pensate a come sarebbe migliore la nostra vita se studiare fosse divertente come bere un gin tonic con gli amici o se… -