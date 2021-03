Come funziona il blocco dei servizi telefonici a pagamento (Di lunedì 22 marzo 2021) (Foto: Pixabay)Bloccare o sbloccare i servizi a pagamento premium in sovrapprezzo con il proprio piano tariffario telefonico? È la domanda che alcuni utenti si stanno facendo, dopo aver ricevuto un sms da parte del proprio gestore. Tutto nasce da una delibera dell’Autorità garante per le comunicazioni (Agcom) che mira a garantire al consumatore la possibilità di effettuare un’attivazione consapevole e documentabile di tutti i servizi premium in abbonamento. Con l’obiettivo di “eliminare in radice l’attivazione inconsapevole di servizi premium”, l’Agcom ha chiesto alle compagnie di predisporre un blocco preventivo sulle nuove sim e attivarlo su quelle vecchie già in uso. Se pertanto l’utente non farà nulla una volta ricevuto il messaggio, il blocco annunciato resterà attivato sul ... Leggi su wired (Di lunedì 22 marzo 2021) (Foto: Pixabay)Bloccare o sbloccare ipremium in sovrapprezzo con il proprio piano tariffario telefonico? È la domanda che alcuni utenti si stanno facendo, dopo aver ricevuto un sms da parte del proprio gestore. Tutto nasce da una delibera dell’Autorità garante per le comunicazioni (Agcom) che mira a garantire al consumatore la possibilità di effettuare un’attivazione consapevole e documentabile di tutti ipremium in abbonamento. Con l’obiettivo di “eliminare in radice l’attivazione inconsapevole dipremium”, l’Agcom ha chiesto alle compagnie di predisporre unpreventivo sulle nuove sim e attivarlo su quelle vecchie già in uso. Se pertanto l’utente non farà nulla una volta ricevuto il messaggio, ilannunciato resterà attivato sul ...

Advertising

fattoquotidiano : Covid, un vaccino di origine vegetale alla fase 3 della sperimentazione. Ecco come è fatto e come funziona - bordomichele : Il @pdnetwork lavora in Parlamento, d'accordo con la Ministra Cartabia, su una riforma che garantisca processi gius… - AmbasciataUSA : Nancy Pelosi, ospite questa sera a #CTCF è la Speaker della Camera dei Rappresentanti, una delle due camere del Con… - PR0DBYJOONG : mi spiace woo la genetica non funziona così altrimenti io sarei bionda con gli occhi azzurri come i miei cugini tha… - dreamingyn : ma come funziona questa cosa? -