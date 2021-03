Colapesce e Dimartino, “Musica leggerissima” è disco di platino (Di lunedì 22 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Musica leggerissima” è disco di platino, primo tra i brani sanremesi a conquistare la certificazione. Un successo, quello di Colapesce e Dimartino, che si conferma settimana dopo settimana su tutte le classifiche streaming, radio e web. Su YouTube il video ufficiale diretto da Ground’s Oranges, ha già superato i 16 milioni di visualizzazioni diventando il videoclip più visto del Festival di Sanremo 2021.Il 19 marzo è uscito “I mortali²” (42 Records/Numero Uno), una nuova edizione, al quadrato, del primo album scritto interamente a quattro mani da Colapesce e Dimartino. Un doppio album che contiene, oltre tutti i brani del precedente “I mortali”, 10 nuove tracce tra cui il brano in gara al Festival di Sanremo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 22 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – “” èdi, primo tra i brani sanremesi a conquistare la certificazione. Un successo, quello di, che si conferma settimana dopo settimana su tutte le classifiche streaming, radio e web. Su YouTube il video ufficiale diretto da Ground’s Oranges, ha già superato i 16 milioni di visualizzazioni diventando il videoclip più visto del Festival di Sanremo 2021.Il 19 marzo è uscito “I mortali²” (42 Records/Numero Uno), una nuova edizione, al quadrato, del primo album scritto interamente a quattro mani da. Un doppio album che contiene, oltre tutti i brani del precedente “I mortali”, 10 nuove tracce tra cui il brano in gara al Festival di Sanremo ...

Advertising

repubblica : Colapesce Dimartino dopo Sanremo 2021: 'Musica leggerissima' è Disco di Platino - Paoletta_F : Classifica @FIMI_IT: Ermal Meta debutta in vetta con ‘Tribù Urbana’, Colapesce & Dimartino primi nei singoli… - welikeduel : Questa sera torna #propagandalive. Saranno con noi Zerocalcare, Annalisa Cuzzocrea, Valerio Aprea, Andrea Pennacchi… - AntoDamiano1996 : (Che non sia visto come una critica eh, mai mi permetterei). Io dal 2 marzo sto solo vedendo foto di Colapesce e Di… - ilionor5 : RT @jupitears: l’impatto di colapesce e dimartino -