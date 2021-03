Coca Cola è pronta a lanciare un abbonamento mensile ai distributori automatici in Giappone (Di lunedì 22 marzo 2021) (Foto: Pixabay)I distributori automatici sono onnipresenti in Giappone e vendono davvero di tutto. Ma la pandemia ha mandato in crisi anche loro, costringendo le persone a stare chiuse in casa e tenendole lontane dalle zone centrali delle città. Per salvare le macchinette accese H24 (e gli affari), Coca-Cola sta lanciando un servizio di abbonamento dedicato proprio ai distributori automatici. Pagando un fisso mensile, si potrà acquistare una bibita al giorno. Non solo di Coca-Cola, ma anche delle altre bevande commercializzate dal brand. L’abbonamento dovrebbe essere integrato nell’app Coke On, che esiste già e che secondo Engadget vanta oltre 25 milioni di download, e costare 2.700 ... Leggi su wired (Di lunedì 22 marzo 2021) (Foto: Pixabay)Isono onnipresenti ine vendono davvero di tutto. Ma la pandemia ha mandato in crisi anche loro, costringendo le persone a stare chiuse in casa e tenendole lontane dalle zone centrali delle città. Per salvare le macchinette accese H24 (e gli affari),sta lanciando un servizio didedicato proprio ai. Pagando un fisso, si potrà acquistare una bibita al giorno. Non solo di, ma anche delle altre bevande commercializzate dal brand. L’dovrebbe essere integrato nell’app Coke On, che esiste già e che secondo Engadget vanta oltre 25 milioni di download, e costare 2.700 ...

