Advertising

P0PPEL : RT @TuttoAndroid: Clubhouse è utilizzabile anche su Android con l’app House Club - TuttoAndroid : Clubhouse è utilizzabile anche su Android con l’app House Club -

Ultime Notizie dalla rete : Clubhouse utilizzabile

Io Donna

...in stile( Telegram al lavoro per implementare stanze vocali simili a quelle di... La nuova funzionalità, battezzata Voice Chats 2.0 , èsin da oggi semplicemente ...... non è piùin Cina dal 15 marzo. Per utilizzarla è ora necessaria una Vpn, una rete ... come dimostra anche il recente caso di. Nel frattempo, la stragrande maggioranza della ...Signal, app di messaggistica istantanea divenuta popolare negli ultimi tempi come alternativa a WhatsApp, non è più utilizzabile in Cina ...Su Telegram sono in arrivo le chat vocali anche nei canali, una funzione che vuole assomigliare a Clubhouse: ecco come funzionerebbe ...