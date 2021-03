Claudia Galanti scrive alla figlia, non si arrenderà mai alla sua morte (Foto) (Di lunedì 22 marzo 2021) Ogni anno Claudia Galanti scrive a sua figlia Indila per il suo compleanno, non ha mai potuto festeggiarlo, è morta prima di compiere un anno di vita. Con una Foto anche quest’anno Claudia Galanti ricorda la sua piccolina ma in realtà lo fa sempre, ogni giorno della sua vita. Non si arrenderà mai alla sua morte, non accetta ciò che è accaduto anche se da tempo ha ripreso in mano la sua vita trasformandola con nuovi progetti, con la passione per la cucina che è diventata un lavoro. La lettera a sua figlia è struggente. La Galanti ha scelto una delle poche Foto che ha con lei, poche perché il tempo che hanno potuto vivere insieme è stato poco. LA ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 22 marzo 2021) Ogni annoa suaIndila per il suo compleanno, non ha mai potuto festeggiarlo, è morta prima di compiere un anno di vita. Con unaanche quest’annoricorda la sua piccolina ma in realtà lo fa sempre, ogni giorno della sua vita. Non simaisua, non accetta ciò che è accaduto anche se da tempo ha ripreso in mano la sua vita trasformandola con nuovi progetti, con la passione per la cucina che è diventata un lavoro. La lettera a suaè struggente. Laha scelto una delle pocheche ha con lei, poche perché il tempo che hanno potuto vivere insieme è stato poco. LA ...

