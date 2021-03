Cina, violazioni diritti umani condannate da Ue: Pechino risponde (Di lunedì 22 marzo 2021) Cina, violazioni diritti umani condannate da Ue e da altri paesi. Pechino sanziona alcuni parlamentari europei Scontro tra la Cina e l’Unione EuropeaUnione Europea, Gran Bretagna, Canada e Stati Uniti contro la Cina per le violazioni dei diritti dell’uomo che hanno avuto come vittime gli uiguri, minoranza musulmana dello Xinjang. A sua volta il paese del dragone ha risposto sanzionando quattro europarlamentari. È scontro diplomatico tra il gigante dell’Asia e buona parte del resto del mondo con Washington che ha parlato chiaramente di “genocidio degli uiguri” accusando quattro generali cinesi. Non si è fatta attendere la contro-sanzione della Cina annunciate dal Ministero degli Esteri ... Leggi su ck12 (Di lunedì 22 marzo 2021)da Ue e da altri paesi.sanziona alcuni parlamentari europei Scontro tra lae l’Unione EuropeaUnione Europea, Gran Bretagna, Canada e Stati Uniti contro laper ledeidell’uomo che hanno avuto come vittime gli uiguri, minoranza musulmana dello Xinjang. A sua volta il paese del dragone ha risposto sanzionando quattro europarlamentari. È scontro diplomatico tra il gigante dell’Asia e buona parte del resto del mondo con Washington che ha parlato chiaramente di “genocidio degli uiguri” accusando quattro generali cinesi. Non si è fatta attendere la contro-sanzione dellaannunciate dal Ministero degli Esteri ...

