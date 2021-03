Ciclismo | Richard Carapaz | “Tour de France obiettivo principale | credo di poter far bene alle Ardenne”

(Di lunedì 22 marzo 2021) Un inizio di stagione molto in ritardo rispetto agli altri big.trova la sua prima corsa di questo 2021 oggi al Giro di Catalogna. L’ecuadoriano in queste settimane si ènato al meglio in patria e ora punta tutto su quest’annata che può regalargli grandi soddisfazioni. Le sue parole riportate da Spazio: “Non vedo l’ora di ricominciare. Mi sononatoin Ecuador ed è passato ormai molto tempo dalla conclusione dell’ultima stagione a Madrid. Non vedo l’ora di riattaccarmi il numero alla schiena”. Occhi puntati sulla Grande Boucle: “Sì, ilè il mioed è un grandeanche per il team. Vogliamo arrivarci freschi, per questo comincio così tardi la mia ...

Bradely Wiggins a muso duro sulle accuse di doping. Sono giorni pesanti per il ciclismo inglese dopo la condanna di Richard Freeman, ex medico del team Sky e della nazionale britannica. Ricordiamo che il Medical Practitioners Tribunal Servive di Manchester lo ha ritenuto ... Che estate meravigliosa e irripetibile fu quella 2012 per il ciclismo britannico. A luglio Bradley Wiggins - lo stesso fenomeno che aveva già vinto quattro ... l'identità" l'ex medico sociale...