Ciclismo femminile: Elisa Longo Borghini fa sognare con il tricolore sulle spalle. Alle Olimpiadi sfida all’Olanda (Di lunedì 22 marzo 2021) Tre gare in stagione, non è mai uscita dalla top-10. Nelle ultime due, entrambe nel Bel Paese ed entrambe del Women’s World Tour, una seconda ed una prima piazza. È al comando del massimo circuito internazionale di Ciclismo al femminile e non vuole smettere di sognare: Elisa Longo Borghini ha iniziato questo 2021 in un modo impressionante. Sua l’azione più importante alla Strade Bianche: l’azzurra della Trek-Segafredo è riuscita a sorprendere il drappello con tutte le favorite andando via ad una decina di chilometri al traguardo, trascinandosi però Chantal van den Broek-Blaak, che, approfittando del gioco di squadra, si è limitata a stare a ruota, beffando poi in Piazza del Campo l’italiana. Ieri, al Trofeo Alfredo Binda in quel di Cittiglio, nessuna però è riuscita a tenere il passo ... Leggi su oasport (Di lunedì 22 marzo 2021) Tre gare in stagione, non è mai uscita dalla top-10. Nelle ultime due, entrambe nel Bel Paese ed entrambe del Women’s World Tour, una seconda ed una prima piazza. È al comando del massimo circuito internazionale diale non vuole smettere diha iniziato questo 2021 in un modo impressionante. Sua l’azione più importante alla Strade Bianche: l’azzurra della Trek-Segafredo è riuscita a sorprendere il drappello con tutte le favorite andando via ad una decina di chilometri al traguardo, trascinandosi però Chantal van den Broek-Blaak, che, approfittando del gioco di squadra, si è limitata a stare a ruota, beffando poi in Piazza del Campo l’italiana. Ieri, al Trofeo Alfredo Binda in quel di Cittiglio, nessuna però è riuscita a tenere il passo ...

