Ciao ciao Inverno | in settimana esploderà la Primavera

(Di lunedì 22 marzo 2021)! Che vi dicevamo i giorni scorsi? Fuori giubbotti, sciarpe, guanti… Sono serviti no? Serviranno ancora per qualche giorno, diciamo che fino a mercoledì le condizioni meteo saranno pienamente invernali soprattutto al Sud. C’è poco da fare, marzo non si smentisce mai. Prima c’aveva illuso col tepore, poi ci ha rammentato che è il mese più pazzerello dell’anno. L’aria fredda è piombata su di noi come se non ci fosse un domani, provocando tutto ciò che sapete. Va detto, per inciso, che le nevicate in collina erano state ampiamente previste e quindi non capiamo perché in tanti si siano stupiti delle abbondanti nevicate di ieri e ieri l’altro. Ora però punto e a capo. Si volterà pagina, in men che non si dica. Da mercoledì in poi, per chi non lo sapesse, il quadro meteo climatico ...