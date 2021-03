Chiusura Fondo Valle Sele, sindaci chiedono tavolo al Prefetto: “No a lavori in estate” (Di lunedì 22 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiOliveto Citra (Sa) – Posticipare in autunno i lavori di messa in sicurezza dei viadotti stradali con la conseguente Chiusura della strada statale 691 Fondo Valle Sele per evitare l’intasamento delle strade comunali che collegano l’autostrada A2 del Mediterraneo con l’ospedale di Oliveto Citra e i comuni dell’Alto Sele e dell’Irpinia e dare vita ad un tavolo permanente di monitoraggio sulle questioni che interessano i comuni del cratere salernitano. È quanto chiederanno, nei prossimi giorni, al Prefetto di Salerno, Francesco Russo, i sedici sindaci dei comuni della comunità Montana Alto Medio Sele e Tanagro, circa l’inizio dei lavori di manutenzione e messa in sicurezza dei ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 22 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiOliveto Citra (Sa) – Posticipare in autunno idi messa in sicurezza dei viadotti stradali con la conseguentedella strada statale 691per evitare l’intasamento delle strade comunali che collegano l’autostrada A2 del Mediterraneo con l’ospedale di Oliveto Citra e i comuni dell’Altoe dell’Irpinia e dare vita ad unpermanente di monitoraggio sulle questioni che interessano i comuni del cratere salernitano. È quanto chiederanno, nei prossimi giorni, aldi Salerno, Francesco Russo, i sedicidei comuni della comunità Montana Alto Medioe Tanagro, circa l’inizio deidi manutenzione e messa in sicurezza dei ...

Advertising

anteprima24 : ** Chiusura Fondo Valle Sele, #Sindaci chiedono tavolo al #Prefetto: 'No a #Lavori in #Estate' **… - 27_giulia : RT @UtherPe1: @claudiomilani6 @LorenaLVilla @CarloStagnaro Che ti aspetti da uno che non ha mai lavorato in vita sua, un giorno magari ci s… - UtherPe1 : @claudiomilani6 @LorenaLVilla @CarloStagnaro Che ti aspetti da uno che non ha mai lavorato in vita sua, un giorno m… - maxx967 : @lefrasidiosho ...ma puoi dire... 'le dosi che avanzano al primo che passa' ?!?!... Ce vorrei provà a passà dieci m… - AnnaxLGxTS : RT @diaridicinema: Ieri sono terminate le riprese di #Spencer e #KristenStewart ha inviato ai membri dellla crew una lettera e un regalo di… -

Ultime Notizie dalla rete : Chiusura Fondo La Juventus scivola in un... Abisso Ronaldo sulla destra punta il fondo e crossa verso l'area. Il pallone viene intercettato da Tuia ... Il brasiliano però, tra controllo e preparazione del tiro, perde troppo tempo, favorendo la chiusura ...

Berlangieri: "Norme sempre assurde e ristori ridicoli. Ecco cosa faccio quando lo Stato mi chiede le tasse" ... focolai epidemici all'interno delle strutture non ce ne sono stati ' eppure la 'chiusura stretta' ... E non è sufficiente il contributo a fondo perduto previsto dal dl Sostegni: 'Il 4% del totale della ...

Ristoranti, pochi fondi per il settore che aspetta ancora il bonus filiera Il Sole 24 ORE 700 milioni alla montagna dal decreto sostegni Con il Governo Conte si chiamavano “ristori”, oggi “sostegni”, ma la sostanza cambia poco: sono i contributi a fondo perduto per imprese e lavoratori che hanno dovuto chiudere la propria attività a ca ...

Al costo Michele Mancin rimanda la chiusura del cerchio [RALLY RIVA' ] Dopo essersi dimostrato molto competitivo, nella seconda sessione di prova, il pilota di Rivà (Rovigo) si vede costretto, nell'unica manche di gara, ad alzare bandiera bianca.

Ronaldo sulla destra punta ile crossa verso l'area. Il pallone viene intercettato da Tuia ... Il brasiliano però, tra controllo e preparazione del tiro, perde troppo tempo, favorendo la...... focolai epidemici all'interno delle strutture non ce ne sono stati ' eppure la 'stretta' ... E non è sufficiente il contributo aperduto previsto dal dl Sostegni: 'Il 4% del totale della ...Con il Governo Conte si chiamavano “ristori”, oggi “sostegni”, ma la sostanza cambia poco: sono i contributi a fondo perduto per imprese e lavoratori che hanno dovuto chiudere la propria attività a ca ...[RALLY RIVA' ] Dopo essersi dimostrato molto competitivo, nella seconda sessione di prova, il pilota di Rivà (Rovigo) si vede costretto, nell'unica manche di gara, ad alzare bandiera bianca.