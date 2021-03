Chimirri: ‘Lavoratori saranno accompagnati in percorso riqualificazione’ (Di lunedì 22 marzo 2021) Pozzilli (Is), 22 mar. (Adnkronos/Labitalia) – “Il progetto presentato oggi è il risultato di un nuovo modello di co-creazione multi-stakeholder in cui Unilever ha fortemente creduto sin dall’inizio. Abbiamo lavorato insieme a Governo, Regione e parti sociali seguendo due principi guida: strategicità di lungo periodo e salvaguardia dei livelli occupazionali dei dipendenti e dell’indotto; garanzia di sostentamento nella catena del valore dell’area industriale e della comunità locale”. Lo ha spiegato Gianfranco Chimirri, Hr director Unilever e responsabile del progetto sullo stabilimento Unilever di Pozzilli (Isernia), intervenendo alla conferenza stampa on line per presentare il nuovo destino del sito molisano, che diventerà uno dei centri di produzione di plastica riciclata più avanzati in Europa. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 22 marzo 2021) Pozzilli (Is), 22 mar. (Adnkronos/Labitalia) – “Il progetto presentato oggi è il risultato di un nuovo modello di co-creazione multi-stakeholder in cui Unilever ha fortemente creduto sin dall’inizio. Abbiamo lavorato insieme a Governo, Regione e parti sociali seguendo due principi guida: strategicità di lungo periodo e salvaguardia dei livelli occupazionali dei dipendenti e dell’indotto; garanzia di sostentamento nella catena del valore dell’area industriale e della comunità locale”. Lo ha spiegato Gianfranco, Hr director Unilever e responsabile del progetto sullo stabilimento Unilever di Pozzilli (Isernia), intervenendo alla conferenza stampa on line per presentare il nuovo destino del sito molisano, che diventerà uno dei centri di produzione di plastica riciclata più avanzati in Europa. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

TV7Benevento : Chimirri: 'Lavoratori saranno accompagnati in percorso riqualificazione'... - lifestyleblogit : Chimirri: 'Lavoratori saranno accompagnati in percorso riqualificazione' - - fisco24_info : Chimirri: 'Lavoratori saranno accompagnati in percorso riqualificazione': “Il progetto presentato oggi è il risulta… -

Ultime Notizie dalla rete : Chimirri ‘Lavoratori Comunicati politici e associazioni UsCatanzaro.net