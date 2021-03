Chi è Vera Gemma | Biografia | Età | Fidanzato Jeda | Padre e Instagram

Leggi su chiecosa

(Di lunedì 22 marzo 2021)è un’attrice e una scrittrice originaria di Roma di 50 anni, figlia del celebre attore Giuliano. Pur essendo figlia d’arte,ha trovato la sua strada tra teatro e scrittura. E’ un concorrente ufficiale della nuova edizione de L’Isola dei Famosi 2021 ed è fidanzata conun produttore musicale di 22 anni. Chi è? Nome:Età: 50 anni Luogo di nascita: Roma Professione: Attrice e scrittrice Data di nascita: 4 luglio 1970 Segno zodiacale: Cancro Altezza: non disponibile Peso: non disponibile Tatuaggi: non disponibile Profiloufficiale: @17 Seguici sul nostro profilo...