Chi è Anna Tatangelo: Biografia, Età, Instagram, Nuovo Look, Curiosità (Di lunedì 22 marzo 2021) Anna Tatangelo è una cantante e conduttrice televisiva diventata famosa grazie alla sua vittoria al Festival di Sanremo nel 2002 con il brano "Doppiamente fragili" e la sua relazione con il cantante Gigi D'Alessio, più grande di lei di vent'anni. Chi è Anna Tatangelo? Nome: Anna Tatangelo Età: 33 anni Data di nascita: 9 gennaio 1987 Luogo di nascita: Sora (Frosinone) Segno Zodiacale: Capricorno Professione: cantante e conduttrice televisiva Peso: 53 kg Altezza: 173 cm Tatuaggi: Gatto Silvestro sull'inguine, il nome del figlio sul collo, una chiave di violino sul polso destro, la scritta "Lavora per una causa e non per l'applauso. Vivi per esprimere e non per impressionare. Non ti sforzare di fare notare la tua presenza, piuttosto fai in modo che si noti la ...

